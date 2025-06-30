Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi. - HATAY