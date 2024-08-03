Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hatay'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürde yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. - HATAY