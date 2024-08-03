Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürde yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. - HATAY