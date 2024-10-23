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Hatay'da Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı

Hatay'da Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına, 23 saat sonra havadan müdahale yeniden başlatıldı. Zorlu şartlarda devam eden mücadelede Adana ve Osmaniye'den de destek ekipleri katıldı.

Hatay'da 23'üncü saatin geride kaldığı orman yangınına günün ağarmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın, geçtiğimiz gün sabah saatlerine Dörtyol ilçesi Küllü mevkiinde başlamıştı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlamıştı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle zorlu şartlarda devam eden müdahalelere Adana ve Osmaniye'den de destek gelmişti. Gece saatlerinde karadan müdahalenin devam ettiği yangına günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangında 23'üncü saat geride kalırken mücadele havadan ve karadan devam ediyor.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dörtyol ilçesi Küllü mevkisinde devam eden orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden ekiplerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde helikopterle de havadan müdahale başlamıştır" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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