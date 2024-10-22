Hatay'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Hatay'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Dörtyol ilçesi Küllü mevkiinde meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale başladı. Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - HATAY