Hatay'da Orman Yangını Söndürüldü
Hatay'ın Yayladağı İlçesi Turfanda Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay'da ormanlık alanda yaşanan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yayladağı İlçesi Turfanda Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Yaşanan örtü yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü. - HATAY