Hatay'da Orman Yangını: Köylüler Su Taşıyor

Hatay'da Orman Yangını: Köylüler Su Taşıyor
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, köylüler traktörlerle su taşıyarak yangınla mücadele ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevkii arasında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler ve vatandaş seferber oldu. Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ederken köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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