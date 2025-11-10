Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesi Maraşboğazı mevkiinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman bölge ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, Antakya ilçesi Maraşboğazı mevkiinde ormanlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan zarar gördü. - HATAY