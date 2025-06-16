Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Yangın, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa