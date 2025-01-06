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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Kurtbağı Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi ve bölgedeki ormanlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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