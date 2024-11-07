Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve OGM'nin eşgüdümlü müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkinde ormanlık alanda yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, OGM ekipleri ve itfaiye ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY