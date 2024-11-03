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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'da başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında 95 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Hatay'da geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 95 hektar alan yangından zarar gördü.

Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlamıştı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye kısa sürede başlamıştı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası yangın, sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. İlk belirleme göre yangında 95 hektar alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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