Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangın kontrol altına alınırken, yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangın kontrol altına alınırken, yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ait çok sayıda arazöz, iş makinesi ve orman işçisinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, Hatay Valiliği yangında sabotaj ihtimaliyle 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "18 Nisan 2022 Pazartesi günü Dörtyol ilçemizde çıkan orman yangını, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınmış olup 1 uçak, 20 arazöz ile soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şahıs şüpheli olarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. - HATAY

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman Bölge Müdürlüğü, Dörtyol, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title