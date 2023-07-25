Hatay'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yanınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yanınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeğe başlandı. Ekipler, karadan ve havadan müdahaleye başladı. - HATAY