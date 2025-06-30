Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor

Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor
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Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçrayarak evlere zarar vermeye başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte.

Hatay'da kent merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, evlere zarar vermeye başladı.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yaşanan kuvvetli fırtınanın etkisiyle alevler evlere sıçradı. Bölgede evlerine alevler sıçrayan vatandaşların zor anları kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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