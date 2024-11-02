Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen evlere sıçradı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılmaya deva ettiği öğrenildi. Yangına; 2 helikopterin havadan ve 25 ekibin yerden müdahalesi sürüyor. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler evlere sıçradı. - HATAY