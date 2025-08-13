Hatay'da Orman Yangını, Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'da Orman Yangını, Evler Tahliye Ediliyor
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'ndeki evlerin tahliye edilmesine neden oldu. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerle mücadele ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının etkili olduğu bölgedeki evler tahliye ediliyor.

Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının etkili olduğu bölgede bulunan Yukarıbucak Mahallesi'nde evler tahliye edildi. Mahalle sakinleri kendi araçları ve ekiplerin sağladığı araçlarla bölgeden tahliye edildi.

Mahalle sakinleri, yangının hızla büyüdüğünü söyleyerek evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Yangına müdahale sürüyor. - HATAY

