Hatay'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında metrelerce yukarıya çıkan alevler geceyi aydınlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler ve vatandaş seferber oldu. Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ediyor. - OSMANİYE