Hatay'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Hatay'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek geceyi aydınlattı. Yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar, alevlerle mücadele etmek için seferber oldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında metrelerce yukarıya çıkan alevler geceyi aydınlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler ve vatandaş seferber oldu. Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Günlerdir yanan İzmir'den sevindiren haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.