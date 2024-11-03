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Hatay'da Orman Yangını: 95 Hektar Alan Zarar Gördü

Hatay'da Orman Yangını: 95 Hektar Alan Zarar Gördü
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 95 hektar alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı evler ve ahırlar da etkilendi, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Hatay'da orman yangınında zarar gören 95 hektar alan drone ile görüntülendi.

Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlamıştı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye kısa sürede başlamıştı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası yangın, sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. İlk belirleme göre yangında 95 hektar alan zarar gördü. 4 ev ve 2 ahırın da sirayet ettiği yangında zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

"Köyümüzde iki tane ahırımız yandı çok şükür can kaybı olmadığından biz buna şükrediyoruz"

Harlısu Mahallesi muhtarı İlhami Uçar, "Saat 10.00 sularında Kozaklı mahallemizde elektrik kontağından çıkan yangında 95 hektar alanımız zarar görmüştür. İtfaiye ekiplerinin, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, komşu illerden gelen ve orman arozözlerinin yardımıyla çok şükür gece orman yangının bir kısım kontrol altına alınırken gece başlayan yağmurun yağmasıyla şu an yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Çok şükür burada mal ve can kaybımız olmamıştır. Köyümüzde iki tane ahırımız yandı, çok şükür can kaybı olmadığından biz buna şükrediyoruz. Biz en azından atlattık diye düşünüyoruz şu anda şükürler olsun. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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