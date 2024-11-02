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Hatay'da Orman Yangını 8 Saat Sonra da Sürüyor

Hatay'da Orman Yangını 8 Saat Sonra da Sürüyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, 8. saatinde hâlâ etkili. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, AFAD ekipleri vatandaşları tahliye etti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını 8'inci saatinde, gece karanlığında etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı AFAD ekipleri yangından etkilenebilecek vatandaşların tahliyesi için bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirmiş ve vatandaşlar tahliye edilmişti. Yangına; Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten müdahale amacıyla araç ve personel desteği geldi. 8'inci saatin geride kaldığı yangına ekiplerin gece karanlığında müdahalesi devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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