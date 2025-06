Hatay'da Orman Yangını: 200 Hane Tahliye Edildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede kuvvetli rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevler dolayısıyla 200 hanenin evlerinden tahliye edildiğini söyleyerek herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam ediyor. Yangının ilk saatlerinden itibaren sahada temaslarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Masatlı, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Bugün saat 10.30 sıralarında başlayan yangın, önce Karaali'deki ormanlık alanda başladı. Devamında Üçgedik ve Oğlakören mahallelerimize sıçramıştır. Yangının 12. saatindeyiz, rüzgarın çok şiddetli ve kararsız hareketlerinden dolayı alevler yer yer yön ve yer değiştiriyor. Bu bakımdan ciddi derecede zorlanıyoruz. Yangının ilk başladığı an itibarıyla hem karadan, hem de havadan müdahaleye başlandı. Geldiğimiz noktada havanın kararması dolayısıyla hava araçlarımız söndürme faaliyetinin dışına ayrıldı. Karadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada 450'den fazla aracımız ve bin 250'den fazla da personelimiz görev yapıyor. Tabii ki 24 saat esasına göre, bu yangını söndürene kadar sahada olacağız. Buradaki en önemli şey herhangi can kaybının olmamasıdır. Bununla ilgili de; Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerimizde tahliyelerimizi yaptık. Şu an itibarıyla 200 haneyi tahliye ettik. Bu vatandaşlarımızı yurtlarımızda barındırıyoruz. Rüzgar yer yer yön değiştiriyor. Artık rüzgarın seyrine göre bazen saatte 12 - 15 km'ye düşüyor ve bazen de yer yer 35-40 km'ye çıkıyor. Rüzgarın bu hareketiyle yangın da seyrini değiştiriyor. Şu anda arkadaşlarımız karadan müdahale edip yangının önüne geçmeye çalışıyorlar. Sabaha kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz, sabah doğru rüzgarın şiddetinin azalacağını tahmin ediyoruz. Yangının çıkış sebebi teknik bir konu. Bu konuyla ilgili hem emniyet müdürlüğümüz hem de jandarmamız çalışıyorlar. Gerekli teknik inceleme bittikten sonra bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. - HATAY