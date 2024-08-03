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Hatay'da orman yangını

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Hatay'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Hatay'da çıkan orman yangınına karadan ve 3 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına orman ve itfaiye ekipleri eş güdümlü olarak karadan müdahale etmeye başladı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine havadan da destek geldi. Ekipler havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan 7 arazöz, 2 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

"İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleler ediyor"

Ekiplerin alevlere müdahale ettiğini ifade eden Mustafa Yıldırım, "Yangın saat 14.30 sularında başladı. Uzunalıç Mahallesi'nde başladı. Düzlük bir alan yandı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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