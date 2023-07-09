Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangına ekiplerim müdahalesi sürüyor.
Hatay'da orman yangını
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangına ekiplerim müdahalesi sürüyor.
Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan alevler yükseldiğini vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - 3. Sayfa