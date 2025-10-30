Haberler

Hatay'da Operasyon: 5.5 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'da Operasyon: 5.5 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da polis ekipleri, narkotik köpeğiyle yaptıkları operasyonda otomobilin kaput kısmında 5.5 milyon TL değerinde 1100 gram kokain buldu. Araç sahipleri A. Ç. ve N. B. O. tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda otomobilin kaput kısmına saklanmış halde piyasa değeri 5 buçuk milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde 27 Ekim günü ; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahısların kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Araçta yapılan aramada; piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde daralı 1100 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahıslara TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak Gözaltına alındı. 28 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece her iki şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer talimatı
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı

Cenaze törenine ortalık fena karıştı: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.