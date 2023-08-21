Hatay'da ölümle tehdit olayının şüphelisi evinde yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arsuz Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen ölümle tehdit olayının şüphelisi Ş.D.'yi saklandığı evinde yakaladı. Ş.D.'nin evinde yapılan aramada; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 11 kartuş, 597 fişek, 6,74 gram esrar, 2 bıçak ele geçirildi. Ş.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Hatay'da ölümle tehdit olayının şüphelisi saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arsuz Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen ölümle tehdit olayının şüphelisi Ş.D.'yi saklandığı evinde yakaladı. Ş.D.'nin evinde yapılan aramada; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 11 kartuş, 597 fişek, 6,74 gram esrar, 2 bıçak ele geçirildi.
Ş.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY