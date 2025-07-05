Hatay'da Ölü Bulunan Adamla İlgili 3 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Ölü Bulunan Adamla İlgili 3 Şüpheli Gözaltında
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İskenderun'da su kanalında ölü olarak bulunan A.S.'nin ardından 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Modernevler mahallesinde bir kişinin su kanalında oturur vaziyette ölü olarak bulunması olayı ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Modernevler mahallesinde A.S.'nin su kanalında oturur vaziyette ölmüş olarak bulunduğu olayla ilgili olarak yürütülen çalışmada, A.S.'nin birlikte olay anında uyuşturucu içtikleri tespit edilen Ç.K. ile birlikte U.K. ve C.C.P. adlı 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ç.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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