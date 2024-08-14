Hatay'da okulda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir okulda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanma olmazken okulda hasar meydana geldi.
Hatay'da okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede teslim edildi. Yaralanma yaşanmazken okulda hasar oluştu. - HATAY