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Hatay'da Okul Çıkışında Çocuğa Darp Olayı

Hatay'da Okul Çıkışında Çocuğa Darp Olayı
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Samandağ ilçesinde okul çıkışında gürültüye tepki gösteren bir kişinin 12 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul çıkışında gürültüye tepki gösteren şahsın 12 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan Adem Nural Ortaokulunda öğrenci olan 12 yaşındaki Y.E.Ö., kurs sonrası arkadaşlarıyla birlikte okuldan eve gitmek istedi. Okula yakın bir yerde yaşayan S.N., çocukların gürültü yaptığını iddia ederek 12 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Kısa bir süre sonra aynı şahsın oğlu da 12 yaşındaki çocuğu darp etti. Çocuğun darp edildiği anlar kameraya yansıdı. Saldırılara maruz kalan çocuğun ailesi evlatlarının darp edildiğini öğrendikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay üzerine başlatılan soruşturmada çocuğu darp eden şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı. Küçük çocuğun ise ifadesi pedagog eşliğinde alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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