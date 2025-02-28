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Hatay'da Öğrenci Servisiyle İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hatay'da Öğrenci Servisiyle İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayda servis aracında öğrenci bulunmaması yaralı sayısını artırmadı.

Hatay'da öğrenci servisiyle 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarında yaşandı. Bulvar üzerinde; 2 otomobil ve öğrenci servisi çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında servis aracında öğrenci olmamasıysa yaralı sayısının artmasının önüne geçti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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