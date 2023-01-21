Hatay'da nehir kenarında mahsur kalan kuzu kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da nehir kenarında mahsur kalan kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hatay'da nehir kenarında mahsur kalan kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran sahibi, bir kuzunun nehir kenarında mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanları ile kuzuyu kurtarmaya çalışan hayvan sahibi, başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla nehre inerek mahsur kalan kuzuyu bulunduğu yerden çıkarıp kurtardı. Kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antakya İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da nehir kenarında mahsur kalan kuzu kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.