Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Narenciye Hasadı Sırasında Yılan Soktu

Hatay'da Narenciye Hasadı Sırasında Yılan Soktu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol ilçesinde narenciye hasadı yapan Gani Ayiler, yılan tarafından sokularak hastaneye kaldırıldı. Yaralı çiftçinin tedavisi devam ediyor.

Hatay'da narenciye hasadı sırasında yılan sokan çiftçi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşandı. Gani Ayiler isimli çiftçiyi narenciye bahçesinde hasat yaptığı esnada yılan soktu. Ayiler'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayiler'i ısıran yılan ise yakınları tarafından öldürüldü. Gani Ayiler'in Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvanlar Güvenlik Dörtyol Hastane 3-sayfa Yaşam hatay Tarım Doğa

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Gıda teröristlerinin vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz

Gıda teröristlerinin en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor? Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Ekim Selçuklu, Meram, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı? Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir? Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe? 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez mesleği ne, zengin mi? Etiler'de öğretmen ve okul müdürü neden tartıştı? Karsu hamile mi, kaç aylık hamile? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 16-17 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.