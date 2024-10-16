Hatay'da Narenciye Hasadı Sırasında Yılan Soktu

Hatay'da narenciye hasadı sırasında yılan sokan çiftçi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşandı. Gani Ayiler isimli çiftçiyi narenciye bahçesinde hasat yaptığı esnada yılan soktu. Ayiler'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayiler'i ısıran yılan ise yakınları tarafından öldürüldü. Gani Ayiler'in Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY