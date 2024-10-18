Hatay'da Mutfak Yangını: Hasar Oluştu
Reyhanlı İlçesi Bağlar Mahallesi'nde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evde hasar meydana geldi.
Hatay'da evin mutfak kısmında yaşanan yangında hasar oluştu.
Yangın, Reyhanlı İlçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan evde yaşandı. Evin mutfak kısmındaki yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY