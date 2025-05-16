Hatay'da Müstakil Evde Yangın: Zarar Gördü
Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana gelen yangında müstakil bir ev yanarak zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Hatay'da alevlere teslim olan ev yanarak zarar gördü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa