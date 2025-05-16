Hatay'da Müstakil Evde Yangın: Zarar Gördü

Hatay'da Müstakil Evde Yangın: Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana gelen yangında müstakil bir ev yanarak zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da alevlere teslim olan ev yanarak zarar gördü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı

Tarihi görüşme sona erdi! 3 yıl sonra ilk kez aynı masada buluştular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Ayrılık sonrası ünlü yarışmacıdan iddialı fotoğraf!
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde yine sonuç alınamadı

600 bin kamu çalışanı beklediğini alamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.