Samandağ'da ev yangını

Samandağ'da ev yangını
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar oluştu.

Hatay'da müstakil evde yaşanan yangında alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Kısa sürede alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler alevlere müdahale etti. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY

