Hatay'da Müstakil Evde Yangın: Hasar Oluştu
Kırıkhan ilçesi Narlıhopur Mahallesi'nde meydana gelen yangında müstakil ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybı yok, ancak evde hasar meydana geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evde hasar oluştu.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Narlıhopur Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa