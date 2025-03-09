Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş

Hatay'da Müstakil Evde Yangın: Hasar Oluştu

Hatay'da Müstakil Evde Yangın: Hasar Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkhan ilçesi Narlıhopur Mahallesi'nde meydana gelen yangında müstakil ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybı yok, ancak evde hasar meydana geldi.

Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evde hasar oluştu.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Narlıhopur Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
img

Adnan Oktar'a getirdiği köfte binbaşıya pahalıya patladı
img

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Paha biçilemeyen 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı

30 yıl önce bulunmuştu: Paha biçilemiyor
Bahçeli: Milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu göründü

Bahçeli: Milletimize musallat olan kanlı musibetin sonu göründü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.