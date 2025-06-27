Hatay'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Hatay'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Kırıkhan'da bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde hasar oluştu.

Hatay'da tek katlı müstakil ev yaşanan yangında zarar gördü.

Yangın, Kırıkhan ilçemizin 408 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Tek katlı müstakil ev bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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