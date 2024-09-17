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Hatay'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

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Antakya İlçesi Karaali Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangında, itfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile alevleri söndürdü. Yangında yaralanan olmadı ancak evde hasar meydana geldi.

Hatay'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Antakya İlçesi Karaali Mahallesi'nde müstakil evde yangın çıktı. Evden alevler çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanma olmazken evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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