Hatay'da Müstakil Evde Yangın

Hatay'da Müstakil Evde Yangın
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müstakil bir evin alt katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak dairede hasar meydana geldi.

Hatay'da müstakil bir evin en alt katında çıkan yangın, üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin alt katında çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, üst katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında dairede hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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