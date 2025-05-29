Hatay'da Müstakil Evde Yangın

Hatay'da müstakil bir evin en alt katında çıkan yangın, üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin alt katında çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, üst katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında dairede hasar oluştu. - HATAY