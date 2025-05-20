Hatay'da Müstakil Evde Yangın

Hatay'da Müstakil Evde Yangın
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında üst katta hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan 2 katlı müstakil evde hasar oluştu.

Yangın, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin alt katına sıçramadan söndürülen yangında üst katta hasar oluştu. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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