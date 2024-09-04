Hatay'da müstakil ev alevlere teslim oldu
Hatay'ın Altınözü İlçesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Hatay'da alevlerin yükseldiği müstakil ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Altınözü İlçesi Karbeyaz Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY