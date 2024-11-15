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Hatay'da Motosikletli Hız Tutkunu Trafikte Tedirgin Etti

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Hatay'da bir motosikletlinin ışıkların yeşile dönmesiyle ön kaldırarak hız yapması, araç kamerasına yansıdı. Trafikteki diğer sürücüleri tedirgin eden motosikletli, hızlı bir şekilde gözden kayboldu.

Hatay'da ışıkların yeşile dönmesiyle ön kaldırarak hız yapmaya başlayan motosikletlinin o anları araç kamerasına yansıdı.

İskenderun - Payas E5 karayolu Liman mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, ışıklardan kalkışıyla adeta yarışçıya dönüştü. Işıkların yeşile dönmesiyle ön kaldıran ve hız yapmaya başlayan sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı. Trafikteki diğer sürücüleri tedirgin eden motosikletli hızla gözden kayboldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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