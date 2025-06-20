Hatay'da Motosikletle Tehlikeli Yücelişe ceza

Hatay'da Motosikletle Tehlikeli Yücelişe ceza
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Hatay'da motosikletin üzerine yatarak tehlikeli hareketlerde bulunan U.B.'ye çeşitli cezalar verildi. Trafiği tehlikeye sokma suçundan adli işlem uygulandı, ehliyeti alındı ve motosikleti otoparka çekildi.

Hatay'da motosikletin üzerine yatarak ölüme meydan okuyan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı, motosikleti otoparka çekildi ve ehliyetine el konuldu.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan U.B. (25) isimli şahıs, farklı tarihlerde motosikletin üzerinde yolculuk yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde yürekleri ağza getiren ve trafik kurallarını hiçe sayan şahsın tespiti için Hatay Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla tespit edilen şahsa 6 farklı maddeden cezai işlem uygulandı. Öte yandan şahsın ehliyetine el konulurken, motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi ve jandarma ekiplerince 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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