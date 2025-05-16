Hatay'da Motosikletle Taciz Olayı: Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletinin plakasını bantlayarak 3 kadına cinsel saldırıda bulunan E.S. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kullandığı motosikletin plakasını bantlayarak 3 kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Arsuz ilçesi Karaağaç, Konarlı ve Şarkonak Mahallelerinde tanınmamak için kask takıp, kullanmış olduğu motosikletin plakasını bantlayan şahıs, 3 kadını taciz etti. Durum üzerine çalışma başlatan polis ekipleri E.S. olduğunu tespit ettiği şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa