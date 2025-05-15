Hatay'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı, Kazanın Anı Kamerada
Hatay'ın Antakya çevreyolunda gerçekleşen kazada, sollama yapan otomobil motosikletle çarpıştı. Motosiklet üzerindeki iki kişi yere savrulurken, otomobil sürücüsünün kazaya aldırış etmeden yola devam etmesi dikkat çekti. İki şahıs kazayı sıyrıklarla atlattı.
Hatay'da sollama yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yere savruldu. Kaza anı ve otomobil sürücüsünün yere savrulan 2 kişiyi aldırış etmeden devam ettiği anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Antakya çevreyolu Subaşı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hafriyat kamyonunun sollayan otomobil, aynı istikamette ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazayla birlikte motosiklette bulunan 2 kişi yere savruldu. Kaza anı yolda temizlik çalışması yürüten aracın sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kazayla birlikte 2 şahsın motosikletten savrulduğu anları ve araç sürüsünün kazanın ardından durmadan devam ettiği anlar yer aldı. Araç sürücüsünün kazaya aldırış etmeden devam etmesiyse dikkat çekti. Öte yandan motosikletten yere savrulan 2 şahsın kazayı sıyrıklarla attığı öğrenildi. - HATAY