Hatay'da Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan kadın yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidi bulunmayan noktadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, kontrol amaçlı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntülerde; karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobillerin yol verdiği ve en sağ şeritten gelen motosikletin kadına çarptığı görüldü.

Kazaya tanık olan Semih Yalçın, "Yaya karşıya geçmek isterken dikkatli bakmadı. Motosiklet sürücüsü de diğer araçların kapatması nedeniyle kadını göremedi ve çarpma yaşandı. Durumunun hafif olduğunu öğrendik. Burada yaya geçidi yok. 200 metre ileride trafik ışıkları, az ileride ve geride yaya geçitleri var. Vatandaşlar yavaşlama çizgilerini yaya geçidi sanıyor ama değil" dedi.

Olay anına iş yerinin önünde şahit olan Melisa Tanın ise "Çalışırken dışarıdan ses geldi. Baktığımızda hanımefendi yerdeydi. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Daha sonra motosikletin çarptığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY