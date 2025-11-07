Haberler

Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin, dönüş yapan bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet, sokağa dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza anıysa çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
