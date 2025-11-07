Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Hatay'da motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet, sokağa dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza anıysa çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY