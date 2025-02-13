Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da motosikletin otomobille çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 55 yaşındaki İ.P. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı anlar ve sürücünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
img

Ramazan öncesi zam üstüne zam
img

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.