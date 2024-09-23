Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Reyhanlı İlçesi'nde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu iyi.
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Reyhanlı İlçesi Atatürk Caddesi Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde FİAT marka otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY