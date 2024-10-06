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Hatay'da Motosiklet Üzerinde Akrobatik Yolculuk

Hatay'da Motosiklet Üzerinde Akrobatik Yolculuk
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Gaziantep - Hatay karayolu Kırıkhan ilçesinde motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü cep telefonu ile görüntülendi. Akrobatik hareketleriyle dikkat çeken sürücü, trafikte tehlike yarattı.

Hatay'da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziantep - Hatay karayolu Kırıkhan ilçesi mevkiinde akan trafikte motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. Canını hiçe saymadan motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak aracı kullandığı görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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