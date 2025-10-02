Haberler

Hatay'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: 45 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletin tırla çarpışması sonucu 45 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Muammer Aksoy Caddesi Umat Kavşağı'nda meydana geldi ve olayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.

Hatay'da tırla çarpışan motosikletin 45 yaşındaki kadın sürücüsü kazada öldü.

Kaza, saat 09.40 sıralarında İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi E-91 Karayolu Muammer Aksoy Caddesi Umat Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu kadın sürücü Sümeyye Erşo (45) idaresindeki 31 MD 5843 plakalı motosiklet, kavşakta seyir halindeki İ.H.A. yönetimindeki 31 ATZ 38 plakalı tırla çarpıştı. Tırın sol yan kısmına çarpan motosikletin sürücüsü S.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından S.E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.