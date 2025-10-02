Hatay'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: 45 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletin tırla çarpışması sonucu 45 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Muammer Aksoy Caddesi Umat Kavşağı'nda meydana geldi ve olayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.
Kaza, saat 09.40 sıralarında İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi E-91 Karayolu Muammer Aksoy Caddesi Umat Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu kadın sürücü Sümeyye Erşo (45) idaresindeki 31 MD 5843 plakalı motosiklet, kavşakta seyir halindeki İ.H.A. yönetimindeki 31 ATZ 38 plakalı tırla çarpıştı. Tırın sol yan kısmına çarpan motosikletin sürücüsü S.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından S.E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa