Dörtyol'da motosiklet tamircileri denetlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı, işyerlerinde bulunan 112 motosiklet kontrol edildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik Büro ekiplerince, ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 17 işyeri denetlendi. Denetimlerde; 112 motosiklet kontrol edildi, 60 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrolde 1 iş yerinde 2 adet motor numarası kazıntı motosiklet ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli idari işlem başlatıldı.

Ayrıca, motosiklet sürücüleri ve tamircilere yönelik gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - HATAY